عام / لجنة تحقيق الرؤية وبرنامج التحول الوطني بمجلس جازان تعقد اجتماعها الختامي للدورة الحالية
الخميس 1444/3/17 هـ الموافق 2022/10/13 م واس
جيزان 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واس
عقدت لجنة تحقيق الرؤية وبرنامج التحول الوطني بمجلس منطقة جازان - اليوم - اجتماعها الرابع والختامي للعام المالي 1443/ 1444هـ.
وأوضح رئيس اللجنة بالنيابة إبراهيم بن محمد الحازمي، أنه جرى خلال الاجتماع مراجعة أعمال اللجنة خلال العام المالي، ودراسة الموضوعات والمعاملات الواردة للجنة، مبيناً أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة وسمو نائبه.
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