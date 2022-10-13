جيزان 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسعقدت لجنة تحقيق الرؤية وبرنامج التحول الوطني بمجلس منطقة جازان - اليوم - اجتماعها الرابع والختامي للعام المالي 1443/ 1444هـ.وأوضح رئيس اللجنة بالنيابة إبراهيم بن محمد الحازمي، أنه جرى خلال الاجتماع مراجعة أعمال اللجنة خلال العام المالي، ودراسة الموضوعات والمعاملات الواردة للجنة، مبيناً أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة وسمو نائبه.// انتهى //23:36ت م0240