القاهرة 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسنظَّمَت جامعةُ الدول العربية اليوم حفلَ توقيع "بيان مبادرة القضاء على الجوع في المنطقة العربية حول ضرورة التعامل السريع مع تحديات الأمن الغذائي المستجدة في المنطقة العربية"، بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وعدد من المنظمات العربية والدولية.وَقَّعَ على البيان الأمينُ العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وأعضاء فريق العمل التابع لمبادرة القضاء على الجوع في المنطقة العربية، كلٌّ من : لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، ومنظمة الأغذية والزراعة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وبرنامج الأغذية العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، والمجلس العربي للمياه، والاتحاد العربي للصناعات الغذائية، وشبكة بنوك الطعام الإقليمية، والمجموعة العربية لحماية الطبيعة.وأكدَ فريقُ العملِ التابعُ لمبادرة القضاء على الجوع في المنطقة العربية أن تحديات الأمن الغذائي التي تواجه المنطقة العربية، التي تسببها الصراعات الطويلة الأمد، والاحتلال، وتضاؤل الموارد الطبيعية لإنتاج الغذاء، والاعتماد الكبير على الواردات؛ تؤدي لهشاشة النظم الغذائية، والركود الاقتصادي، والارتفاع في معدلات البطالة.وأشارَ الفريق إلى أن تدهورَ حالة الأمن الغذائي التي تشهدها المنطقة وتقلُّبَ أسعار المواد الغذائية بسبب الاضطرابات غير المسبوقة في نظم الإمدادات الغذائية الوطنية والإقليمية والعالمية نتيجة جائحة (كوفيد-19)، واستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.وبيَّن الفريق أن التحدي يتمثل في زيادة أسعار المواد الغذائية والأسمدة والوقود وما ينتج عن ذلك من ضغوطات على القدرات المالية للحكومات لدعم الإمدادات الغذائية الأساسية وقدرة المستهلكين على الحصول على الغذاء، مسلطين الضوء على الأثر المتفاقم لتغير المناخ على الموارد الزراعية، لا سيما المياه، التي تؤثر سلباً على الحياة وسبل العيش.// انتهى //23:36ت م0241