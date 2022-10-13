الدوحة 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسرحبت دولة قطر بتوقيع الفصائل الفلسطينية على إعلان الجزائر المنبثق عن "مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية،" وعده خطوة إيجابية في طريق الوحدة الوطنية، وترسيخ المشروع الوطني لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.وأكدت "الخارجية القطرية" في بيان اليوم، أن دولة قطر تدعم الخطوات الرامية كافة إلى إنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية بوصفها مصلحة عليا، كما شجعت الأطراف الفلسطينية كافة على الحوار لتجاوز الخلافات، والمضي قدماً لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال لنيل حقوقه المشروعة.وأعربت عن تطلع دولة قطر لاستدامة روح الوحدة والشراكة بين الأشقاء الفلسطينيين، كما عبرت عن تقديرها البالغ للجزائر لدورها في رعاية المحادثات.//انتهى//23:50ت م0243