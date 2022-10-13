اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
الخميس 1444/3/17 هـ الموافق 2022/10/13 م واس
نيويورك 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واس
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 827.87 نقطة، بما يعادل 2.83%, ليغلق عند 30038.72 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 232.05 نقطة أو 2.23%, ليغلق عند 10649.15 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 92.88 نقطة أو 2.60%, ليغلق عند 3669.91 نقطة.
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