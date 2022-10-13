نيويورك 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واسدعت دولة قطر إلى تكاتف المجتمع الدولي لدعم البلدان الأقل نمواً في تنفيذ برنامج عمل الدوحة، معربةً عن تطلعها لأن يكون مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، الذي سينعقد الجزء الثاني منه في الدوحة خلال الفترة من الخامس إلى التاسع من مارس 2023، حدثاً تحويلياً يسهم في إحداث التغيير المنشود في حياة الملايين من شعوب أقل البلدان نمواً، ودعم مساعيها لتحقيق المكاسب الإنمائية المرجوة.جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السكرتير الثالث لوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة الشيخ عبدالرحمن بن عبد العزيز آل ثاني، أمام اللجنة الثانية المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول بندي "القضاء على الفقر وقضايا إنمائية أخرى"، و"التنمية الزراعية والأمن الغذائي والتغذية".وأوضح أن برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نمواً لم يغفل عن إيلاء اهتمام خاص لمسألة القضاء على الفقر، لافتاً الانتباه إلى أن أحد مجالات التركيز الرئيسة للعمل تتمثل في الاستثمار في تنمية مجتمعات أقل البلدان نمواً، والقضاء على الفقر، وبناء القدرات من أجل عدم ترك أحد خلف الركب.وفي هذا الإطار، أعرب الشيخ عبد الرحمن آل ثاني، عن سروره لانتخاب بلاده رئيساً للمجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي لمدة ثلاث سنوات.وذكر أن صندوق قطر للتنمية قدم مساهمة مالية بإجمالي 90 مليون دولار أمريكي لبرنامج الأغذية العالمي، لتلبية احتياجات الأمن الغذائي الحرجة في اليمن.كما أشار إلى المساهمة التي قدمها البرنامج بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لدعم احتياجات الأمن الغذائي الحرجة.ونوه بالشراكة الإستراتيجية بين صندوق قطر للتنمية ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، من خلال مبادرة "ننمو"، والتعهد بتقديم ما يصل إلى 200 مليون دولار أمريكي لصالح مشاريع الزراعة، ومواجهة آثار تغير المناخ، والتنمية الاقتصادية الهادفة إلى دعم المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة في الأراضي الجافة في القارة الأفريقية، موضحاً أن هذه الشراكة تهدف إلى تعزيز اقتصادات دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وفي عدد من المجالات، منها الزراعة بصفتها مصدراً أساسياً لتوفير الغذاء والوظائف والدخل.//انتهى//00:07ت م0002