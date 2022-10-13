تبوك 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واسأعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير عن افتتاح جسر "شُورى" الذي يربط البر الرئيس بالجزيرة الرئيسة في وجهتها السياحية المستدامة، وسيلعب الجسر دوراً مهماً من خلال زيادة سرعة وتيرة أعمال البناء لــ 11 منتجعاً وعدد من الوحدات السكنية هناك.أوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو بأن الجسر الذي يبلغ طوله 3.3 كم مربع سيكون جزءاً من تجربة زوار الوجهة السياحية من خلال المناظر الطبيعية الخلابة المزدانة بغطاء نباتي من شتى الأنواع، وبممرات مخصصة للسيارات الكهربائية وللدراجات الهوائية، وأماكن مخصصة للمشاة مطلة على البحر والتي ترسم معاً إستراتيجتنا الخاصة للتنقل المستدام.وأكد، أن هذا الإنجاز لا يعد مهماً لعمليات البنية التحتية الخاصة بالوجهة فقط، بل هو نقلة نوعية للاستدامة بمفهومها الشامل، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار مواقع الشعب المرجانية وأشجار المانغروف خلال مراحل التصميم والتطوير بما يتواءم مع تعزيز البيئة الطبيعية للمنطقة.وأضاف بأن افتتاح جسر "شُورى" يمثل دليلاً واقعياً على قدرة جميع المطورين العقاريين على تنفيذ مشاريع تطوير عقارية عملاقة مع الحفاظ في الوقت ذاته على الالتزام بحماية وتعزيز البيئات الطبيعية، مبيناً أنهم سيقومون بتجميل الجسر بأنواع عديدة من المناظر الطبيعية، مع استخدام الإضاءة الطبيعية لحماية البيئة الليلة للكائنات الحية في المنطقة.// انتهى //00:10ت م0003