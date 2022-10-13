جدة 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واسأقيمت أمس منافسات برو-آم، التي تسبق الحدث العالمي لسلسلة ليف قولف للعام 2022، بمشاركة مجموعة من أفضل لاعبي البطولة إلى جانب لاعبي المنتخب السعودي للقولف (عثمان الملا، وفيصل سلهب، وسعود الشريف) بالإضافة إلى مجموعة من ممثلي قولف السعودية والجهات الراعية.وشارك الأمريكيان فيل ميكلسون قائد فريق "هاي-فلايرز" وباتريك ريد نجم فريق "فور-أيسز" في منافسات برو-آم، حيث عبروا عن سعادتهما بالعودة للعب على أرض المملكة مرة أخرى وحماسهما لانطلاق البطولة.وتُعد بطولة "ليف قولف إنفايتيشونال جدة" امتداداً لرحلة رياضة القولف في المملكة، وذلك بعد أن استضافت المملكة سابقاً أفضل لاعبي ولاعبات القولف في بطولة السعودية الدولية المقدمة من سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية وبطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية وسلسلة بطولات أرامكو للفرق.ويعتبر نظام اللعب في البطولات التابعة للسلسلة العالمية فريد من نوعه ويضفي طابع الحماس ويمنح اللاعبين الجماهير تجربة مميزة وجديدة في عالم القولف حيث تقام بمشاركة 12 فريقا يضم 48 لاعبًا من نخبة اللاعبين يتنافسون على 54 حفرة بشكل مستمر وفي نفس الوقت، دون وجود مرحلة إقصائية ، حيث كل فريق يمتلك قائدا بالإضافة إلى 3 لاعبين إضافيين بحيث يتم احتساب أفضل 3 نتائج لكل فريق مع نهاية البطولة.وفي اختتام جميع البطولات سيتم تحديد اللاعب الذي حصل على أقل عدد ضربات تحت المعدل ليصبح صاحب اللقب الفردي.يُذكر أن منافسات بطولة ليف قولف إنفايتيشونال جدة ستنطلق اليوم، حيث تُعد سابع البطولات في روزنامة سلسلة ليف قولف للعام 2022، وأولى بطولاتها في الشرق الأوسط والمقامة في ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية على مدار 3 أيام.// انتهى //00:44ت م0005