القاهرة 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واسأشاد مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام بالنهضة العلمية الكبرى التي تشهدها المملكة العربية السعودية، وما تقدمه من خدمات جليلة من العمل والإنجاز والتطوير لخدمة أبناء الإنسانية، موجهًا التحية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين "حفظهما الله"، وإلى الصروح العلمية بالمملكة وخاصة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة المشرفة على هذه الجائزة العلمية .جاء ذلك في كلمة الدكتور شوقي علام خلال حفل توزيع جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة الذي عقد بالقاهرة.وأشاد مفتي الديار المصرية بجهود المملكة العلمية والمعرفية، مؤكدًا اهتمام المملكة بالعلم والعلماء، وإنشاء الجامعات والكليات والمعاهد والمكتبات.وأوضح أن المملكة ومراكزها البحثية ومكتباتها العريقة ساهمت بنصيب وافر في دعم وتنشيط وتطوير حركة الترجمة، مشيرًا إلى دور العلم والثقافة في نشر قيم السلام.وقدم الدكتور شوقي علام، في ختام كلمته الشكر والتقدير للمملكة وقيادتها، مشددًا على أن تبادل العلم والمعرفة بين الشعوب يظل هو الجسر الأعظم للتواصل ونشر قيم المحبة والسلام عوضًا عن النزاعات والحروب.// انتهى //01:03ت م0006