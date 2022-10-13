القاهرة 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واسبدأ المنتخب السعودي للرماية تدريباته الرسمية في ميدان الرماية بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر، وذلك ضمن استعداداته لخوض فعاليات بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية التي تقام خلال الفترة من 12 وحتى 28 أكتوبر الجاري.وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على فترتين، حيث أدى رماة المنتخب حسين الحربي ومسفر العماري وفايز العنزي تمريناتهم الخاصة بمسابقة البندقية الهوائية لمسافة 10 أمتار تحت إشراف مدرب المنتخب أحمد القيسي.وأكد القيسي جاهزية اللاعبين لخوض منافسات البطولة، معربًا عن تفاؤله بتحقيق اللاعبين نتائج مشرفة والتأهل لأولمبياد باريس 2024 المقبلة.ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي للرماية اليوم أولى منافساته في البطولة بمسابقة البندقية الهوائية 10 أمتار.//انتهى//01:10ت م0007