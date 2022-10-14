لندن 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واسأعلنت الحكومة البريطانية، في بيانٍ نشر امس الخميس، انعقاد الجولة الأولى من المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي في الفترة ما بين 22 أغسطس و 29 سبتمبر 2022.وتم خلال الجولة الأولى بحث أهداف اتفاقية التجارة الحرة وتبادل المعلومات الفنية، حيث عقدت مناقشات فنية عبر 29 مجالاً على مدى 33 جلسة شارك فيها أكثر من 100 مفاوض بريطاني يمثلون جهات مختلفة من الحكومة البريطانية.وأوضحت الحكومة البريطانية أن اتفاقية التجارة الحرة تمثل فرصة اقتصادية كبيرة ولحظة مهمة في العلاقة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث أنه، وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن تؤدي الصفقة إلى زيادة التجارة بنسبة 16 في المائة على الأقل ، وإضافة 1.6 مليار جنيه إسترليني سنويًا إلى اقتصاد المملكة المتحدة.// انتهى //05:18ت م0012