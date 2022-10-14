إسلام آباد 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واساهتمت الصحف الباكستانية بكلمة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا المنعقدة بكازاخستان، والتي قال فيها إن بلاده بحاجة إلى مساعدة فورية لإعادة تأهيل ثلاثة وثلاثين مليون شخص تضرروا بالأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات الناجمة عن تغير المناخ.وأبرزت منح الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وسامَ "هلال باكستان" تقديراً لجهوده في نشر رسالة السلام التي يدعو إليها الإسلام، وفي مكافحة تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا.وتابعت جهود مركز الملك سلمان اللإغاثة والأعمال الإنسانية الذي يواصل توزيع المساعدات الإغاثية على المتضررين من الفيضانات في باكستان.وأشارت إلى عرض باكستان على طاجيكستان الوصول إلى موانئها البحرية وخاصة كراتشي وجوادر لتعزيز التجارة الإقليمية والدولية.وتناولت صحف الجمعة دعوة بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان العالم إلى اتخاذ إجراء فوري لحل الأزمة الغذاء حيث يعاني نحو تسعين في المائة من سكان البلاد نقصاً حاداً في تأمين الغذاء، ووفاة أربعين شخصاً في نيبال جراء فيضانات وانهيارات أرضية مفاجئة ضربت البلاد.// انتهى //07:21ت م0015