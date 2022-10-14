القاهرة 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن بلاده تقف على أرض صلبة، وقادرة على تخطي جميع التحديات وعبور الأزمات التي يمر بها العالم أجمع، وذلك بفضل الأمن والاستقرار.ونشرت دعوة مصر إلى تغليب صوت العقل ولغة الحوار لحل النزاع الروسي الأوكراني، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة التوقف عن ازدواجية المعايير والمفاضلة بين المصالح والمبادئ في معالجة القضايا الدولية.ورصدت صحف الجمعة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في حصار مخيم شعفاط وبلدة عناتا شمال شرق مدينة القدس.وعرجت على المباحثات التي أجراها الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكى مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، وتناولت مجمل التطورات على الساحتين العربية والدولية.وتطرقت صحف القاهرة إلى انتخاب البرلمان العراقي عبد اللطيف رشيد رئيساً للبلاد، في خطوة مهمة، ستفتح الباب أمام تشكيل حكومة جديدة.// انتهى //09:03ت م0016