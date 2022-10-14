الدمام 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واسأسفرت الجولات الميدانية التي تقوم بها الفرق الرقابية بأمانة المنطقة الشرقية عن ضبط وإتلاف ما يزيد عن 17 طنّا من المواد الغذائية الفاسدة كانت معدة للبيع داخل الأسواق في محافظة النعيرية.وأكدت الأمانة أنه سيتم اتخاذ اللازم حسب الإجراءات والأنظمة البلدية، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالف، حرصاً منها على تحقيق المعيار الأعلى للصحة من خلال التشديد على التزام المنشآت بقواعد النظافة العامة، مشيرةً إلى رصد عدد من المخالفات التي تمثلت بوجود أغذية فاسدة، ومخالفات تتعلق بالحفظ الحراري للأغذية، وتخزينها في أماكن وبيئة غير صالحة تؤدي إلى تلوثها وفسادها.وأوضحت أن جهودها مستمرة عبر الجولات الرقابية، للتأكد من مدى التزام المنشآت الغذائية بجميع الاشتراطات البلدية والصحية والتشديد على ضرورة الالتزام بالمعايير والضوابط التي تضعها البلدية لضمان تقديم خدمة تتوفر فيها كل احتياطات الصحة والسلامة.// انتهى //10:16ت م0018