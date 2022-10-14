الرباط 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بتجديد المملكة العربية السعودية أول أمس بنيويورك، دعمها لسيادة المغرب ووحدتها الترابية.وسلطت الضوء على ترحيب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بدور المملكة العربية السعودية في حماية الاقتصاد العالمي واستقرار أسواق الطاقة، معرباً عن الرفض التام للتصريحات الصادرة بحق المملكة عقب صدور قرار أوبك بلس.وتناولت صحف الجمعة مواقف الترحيب الدولية الواسعة بالتوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية اللبنانية، بوساطة أمريكية.وتناقلت إعلان الجيش الصومالي أن قواته قتلت أكثر من 50 مسلحاً من حركة الشباب الصومالية، أثناء إحباط هجوم على قاعدة في منطقة هيران وسط البلاد.وأخبرت صحف المغرب عن عقد البرلمان الإيطالي أمس أول جلسة له لبحث تشكيل الحكومة الجديدة المنبثقة عن الانتخابات البرلمانية التي جرت في سبتمبر الماضي ومنحت الفوز لليمين المتطرف.// انتهى //10:25ت م0019