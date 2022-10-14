القاهرة 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واستأهل لاعبا المنتخب السعودي للريشة الطائرة عبدالله الحارثي ومعاذ الغامدي إلى دور الـ 16 من بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة التي تستضيفها مصر على صالات ملعب القاهرة الدولي خلال الفترة من 13 وحتى 16 أكتوبر الجاري.وجاء التأهل بعد فوز الحارثي والغامدي على لاعبي المنتخب المصري بنتيجة 0/2 وذلك في منافسات الزوجي للدور الأول من البطولة .ومن المقرر أن يلتقي لاعبا المنتخب السعودي اليوم مع لاعبي منتخب جنوب أفريقيا، في منافسات دور الـ 16.ويمثل أخضر الريشة في البطولة 3 لاعبين هم: معاذ الغامدي، وعبدالله الحارثي، ونواف الغامدي.// انتهى //10:57ت م0020