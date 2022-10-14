الرياض 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واسافتتح نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، أمس التجمع الكشفي الرقمي العالمي، الذي تُقيمه الجمعية بمعسكر الجوالة في جامعة الملك سعود بالرياض، بمشاركة 80 جوالاً من مختلف قطاعات الجمعية، ويستمر لمدة ثلاث أيام من تاريخ 16-14 أكتوبر الحالي.وأكد الفهد في كلمة له بمناسبة الافتتاح أن التجمع يأتي بالتزامن مع إقامة الجامبوري العالمي جوتا جوتي (JOTA-JOTI) الذي يُعد أحد أبرز الأحداث الدولية الرسمية للمنظمة الكشفية العالمية، ويحظى باهتمام ودعم من المكتب الكشفي العالمي لما له من أهمية في توليد الطاقة الإيجابية لدعم وتطوير الحركة الكشفية، ولدوره في تعزيز جودة الكشافة من خلال تفعيل الطريقة والمبادئ الكشفية وبما يتفق مع احتياجات وتطلعات الشباب ، مشيرا إلى أن هذا الحدث التعليمي مفتوح أمام الكشافة في جميع أنحاء العالم، حيث يشترك الشباب في برنامج ديناميكي يتيح لهم التعرف على تكنولوجيا الاتصالات وقيم المواطنة العالمية، من خلال الاتصال في أي وقت .من جهته، أوضح قائد عام التجمع خالد بن عبدالعزيز العيسى، أن التجمع يتضمن مجموعة من الفعاليات تهدف إلى تشجيع الابتكار والإبداع، وتوفير الفرص المثيرة للشباب لاستكشاف التكنولوجيا وتطوير المهارات التقنية، وتعزيز السلام والوعي الثقافي والتسامح والمشاركة والتعاون وتشجيع العمل الصالح والمواطنة الفاعلة، بالإضافة إلى تعزيز شعور الكشافة بالانتماء للحركة الكشفية في جميع أنحاء العالم.// انتهى //11:39ت م0022