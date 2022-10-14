الخرطوم 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واسأولت الصحف السودانية الصادرة اليوم اهتمامًا بلقاء نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع السودانية، الفريق أول محمد حمدان دقلو، بمكتبه أمس، بوزير داخلية جمهورية اليمن اللواء الركن حيدر حيدان، وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق في المجالات الأمنية بين البلدين.ونقلت عن وزير المالية السوداني الدكتور جبريل إبراهيم أن صندوقي النقد والبنك الدوليين رهنا تقديم المعونات والدعم للسودان بحدوث تحول سياسي مدني في البلاد.وعرجت صحف الجمعة على إفصاح تحالف المعارضة السودانية «قوى الحرية والتغيير»، عن اتصالات غير رسمية تُجرى حالياً مع قادة الجيش، للتفاوض على حل الأزمة السياسية في البلاد.ونشرت إعلان الحركات المسلحة التمسك بحصتها من السُّلطة الواردة في اتفاق السلام، وقالت إنها ترفض أي تسوية سياسية ثنائية بين قادة الجيش والحرية والتغيير.وأخبرت صحف السودان عن تسليم الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، أمس تسعة من الأسرى إلى سلطات الخرطوم، الخميس، بعد وساطة دولة جنوب السودان المجاورة.// انتهى //11:44ت م0023