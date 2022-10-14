العارضة 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واسأعلنت الكلية التقنية بمحافظة العارضة عن موعد بدء التسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1444هـ، بدءاً من يوم الأحد الموافق ١٤٤٤/٣/٢٧هـ وحتى يوم الخميس الموافق ١٤٤٤/٤/٢هـ ، عبر "بوابة قبولي" في موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني:https://adm.tvtc.gov.sa/registration .وأوضح عميد الكلية المهندس علي بن فلقي جريبي ، أن التسجيل سيكون متاحاً في تخصص الآلات و المعدات الكهربائية ، و قسم التقنية الميكانيكية تخصصات تقنية التكييف و تبريد الهواء ، و تقنية الحاسب و الوسائط المتعددة و تطبيقات الويب.ودعا عميد الكلية المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني " بوابة قبولي " وتحري الدقة في إدخال البيانات وطباعتها , مبينا أن ترشيح القبول سيرسل عبر رسائل نصية SMS على أرقام المتقدمين لاستكمال الإجراءات المطلوبة بعد مراجعته لمقر الكلية.//انتهى //11:49ت م0024