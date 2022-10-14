الباحة 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واسنفّذت أمانة منطقة الباحة أكثر من 1979 جولة رقابية رصدت خلالها 136 مخالفة، وعالجت 113 من المخالفات المرصودة، كما كثفت الأمانة والبلديات التابعة لها أعمال الحملة الوطنية للحد من مخالفات البناء.وبيّن أمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط، أن هذه الزيارات الرقابية الميدانية تأتي ضمن جهود الأمانة في رفع مستوى الامتثال لاشتراطات تراخيص البناء، وتحقيق مستهدفات خطة تحسين المشهد الحضري، مُشيدًا بتعاون المواطنين في معالجة الملاحظات المرصودة وتلافيها ، حاثًا أفراد المجتمع على المشاركة في الرقابة المجتمعية بالإبلاغ عن المخالفات والملاحظات عبر تطبيق بلدي أو الاتصال على 940.// انتهى //12:25ت م0026