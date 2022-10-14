الرياض 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واسينطلق المؤتمر العلمي السابع لداء السكري الذي تنظمه جمعية السكري السعودية الخيرية تحت عنوان (الوصول لرعاية مرضى السكري) الثلاثاء القادم ويستمر لمدة ثلاثة أيام من تاريخ 19-21 أكتوبر، بفندق ماريوت بالرياض ، بحضور المهتمين والممارسين الصحيين من داخل وخارج المملكة .وسيتضمن المؤتمر 28 ورقة عمل بالمحاور التالية: ارتباط داء السكري بمؤشرات عالمية ، وتأثير نمط الحياة على الوقاية والعلاج من داء السكري، وعبء داء السكري ، وحقوق الأشخاص المصابين بداء السكري، ودور الجمعيات في الوصول لخدمة الأشخاص المصابين بداء السكري.كما سيقدم البرنامج العلمي للمؤتمر متحدثين من داخل وخارج المملكة متناولين أحدث الممارسات والتقنيات في مجال رعاية مرضى السكري، بالإضافة لإقامة فعالية سباق ماراثون (سباق الجري) آخر يوم في المؤتمر، كما يوجد ساعات معتمدة من هيئة التخصصات الصحية بعدد (24) ساعة تعليمية، للتسجيل عبر الرابط التالي https://fv.academy/products/7th-scientific-conference-on-diabetes .// انتهى //12:29ت م0027