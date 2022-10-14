تونس 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واستناولت الصحف التونسية الصادرة اليوم، ضمن اهتماماتها تلقي حراك 25 يوليو المساند للرئيس التونسي قيس سعيد، وعوداً من رئاسة الجمهورية التونسية، بتعديل القانون الانتخابي في الساعات القادمة.وأبرزت إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان له، عن تمويل جديد بقيمة 60 مليون دولار لتوجيه مساعدات سريعة إلى التونسيين الأكثر احتياجاً، مؤكداً مواصلة الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب الشعب التونسي.وأخبرت صحف الجمعة عن توقيع رؤساء الفصائل الفلسطينية الـ 14، المشاركة في لقاءات بالجزائر على اتفاق مصالحة تلتزم بموجبه بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون عام.ورصدت في الشأن العراقي نبأ تصويت مجلس النواب العراقي، على اختيار عبد اللطيف رشيد رئيساً للجمهورية العراقية.وأوردت صحف تونس إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده قررت إعادة تشغيل 10 مفاعلات نووية لتوليد الطاقة الكهربائية في غضون الأسابيع المقبلة.// انتهى //12:47ت م0029