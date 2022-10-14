نجران 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واسنظمت جامعة نجران ممثلة في كلية التمريض أمس، مبادرة مجتمعية بعنوان "صحة طفلك أولاً "، وذلك بمجمع العزام مول بمدينة نجران.وتضمنت المبادرة التي تستمر يومين عدداً من الأركان الصحية تمثلت في ركن رعاية الأمهات والأكل الصحي للأم الحامل والرضاعة الطبيعية، وأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وركناً للإسعافات الأولية اللازمة للأطفال داخل المنزل وحمايتهم، وركن التوعية حول أمراض الطفولة وضرورة التحصين منها باللقاحات اللازمة، وركن الاهتمام بالصحة النفسية والجسدية للأطفال والاهتمام بالتربية السليمة، إلى جانب قياس العلامات الحيوية والوزن والطول لزوار الأركان.وأوضح عميد الكلية، الدكتور محمد الشهراني، أن المبادرة تهدف إلى التوعية بأهمية تطبيق وسائل السلامة داخل المنزل والتركيز على أهمية التغذية الجيدة السليمة التي تتناسب مع عمر الطفل ووزنه، وكذلك التوعية بمخاطر تجاهل الأطفال أو تكليفهم بأشياء لا تتناسب مع أعمارهم، والتأكيد على أهمية التحصين باعتباره الوسيلة المثلى في مكافحة الأمراض، إضافةً إلى التدريب على الإسعافات الأولية للحالات الطارئة في المنزل، وتمكين الأسر المشاركة من معرفة المبادئ الأساسية والضرورية لتطبيق هذه الإسعافات.// انتهى //12:50ت م0030