الباحة 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واساختتمت أمس مبادرة "العقيق الذكية", لإقامة دورة تدريبية بعنوان "تدريب طيارين محترفين لقيادة الطائرات بدون طيار", والتي نظمتها محافظة العقيق ممثلةً بلجنة المبادرات والبرامج بالمحافظة، بالتعاون مع جمعية تقنية المركبات المسيرة, بحضور محافظ العقيق سالم بن مسير بن طواله ،وأكثر من 30 متدرباً ومتدربة .واستمع المحافظ لشرحٍ من رئيس لجنة المبادرات والبرامج المهندس عثمان بن سعيد الغامدي، أوضح فيه أن المبادرة التي استمرت لمدة خمسة أيام، هدفت إلى تحديد مكونات الطائرة بدون طيار عن طريق التحقق من أدائها السليم, وقائمة وإعداد ملف مهمة الطيران, وقيادة طائرة بدون طيار بطريقة آمنة باستخدام جميع ميزات الطيران لديها - البسيطة والمعقدة -, بالإضافة إلى قيادة طائرة بدون طيار باستغلال جميع خاصياتها الفنية وميزات الطيران الخاصة بها, والقيام بمهمة قيادة الطائرة بدون طيار وفقاً لجميع قواعد وإجراءات السلامة وطبقاً للتشريعات والقوانين المعمول بها في المجال, واعتماد سلوك رد فعل آمن يتكيّف مع المواقف غير العادية وحالات الطوارئ.// انتهى //12:52ت م0031