الدرب 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واسطرحت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة الدرب 185 فرصة استثمارية مؤقتة ، عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص" للراغبين في الاستثمار.وأوضح رئيس بلدية الدرب المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور، أن طرح هذه الفرص يأتي تعزيزاً لفرص الاستثمار وفق خطة البلدية المستقبلية لرفع إيرادات البلدية، وتحفيز المستثمرين ورفع جاذبية الاستثمارات ودعم المستثمرين ورواد الأعمال وتنشيط الحركة الاقتصادية بمحافظة الدرب، التي تُعد من أبرز الواجهات السياحية في المنطقة الجنوبية، وتستقبل سنوياً أعداداً كبيرة من السائحين خلال هذا العام.وبين أن هذه الفرص تمثلت في عدد من الاستثمارات الموجهة لرواد ورائدات الأعمال بعدد من المواقع شملت ٣٠ موقعاً في حديقة ابو يحيى و ٣٠ موقعاً في حديقة مركز ريم و ٣٠ موقعاً في حديقة شاطئ السميرات و ٣٠ موقعاً في حديقة منشبة و ٣٠ موقعاً في الحديقة العامة و ٣٠ موقعاً في المتنزه العام و موقعين لمخيمين بريين وملعباً رياضياً بمركز ريم، إضافة لتأجير حديقة المملكة وتأجير حديقة المديري ، داعياً المستثمرين والمهتمين ورواد الأعمال للاطلاع على تفاصيل الفرص ومعلوماتها عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".// انتهى//12:54ت م0032