القاهرة 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واسيعقد مجلس وزراء العدل العرب أعمال دورته الـ38، واجتماع المكتب التنفيذي للمجلس يومي 19-20 أكتوبر الجاري بمدينة إفران المغربية.وأوضحت مديرة إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية مسؤولة الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العربي الدكتورة مها بخيت، في تصريح لها اليوم، أن الاجتماعات ستناقش تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال وجرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية ومشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وإعداد مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية.// انتهى //13:08ت م0033