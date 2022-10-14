جيزان 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واسأطلقت أمانة منطقة جازان، خدمة إلكترونية لدمج وتجزئة الأراضي السكنية في المخططات المعتمدة ، عبر منصة " بلدي "، تحقيقًا لهدف حوكمة الإجراءات وتحسين تجربة المستفيد .وأوضحت الأمانة متطلبات الخدمة الإلكترونية بإصدار قرار مساحي الغرض منه " تجزئة الأراضي " ، وصك إلكتروني ساري المفعول محدث من قبل وزارة العدل ، ومخطط التجزئة " خدمة تجزئة أرض سكنية " والتعاقد مع مكتب هندسي .وبينت خطوات التقديم للخدمة عبر منصة " بلدي " واختيار القرار المساحي أو إدخال بيانات الصك ، واختيار صفة مقدم الطلب ، وإدخال رقم الجوال المرتبط بأبشر ، وإرفاق المستندات المطلوبة واختيار المكتب الهندسي المراد تفويضه ، حيث ستسهم الخدمة الإلكترونية في تقليل مدة الإنجاز للمستفيدين .// انتهى //13:35ت م0035