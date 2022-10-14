باماكو 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واسقتل 11 شخصاً على الأقلّ وأصيب 53 آخرون بجروح في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور حافلة ركاب مدنية في وسط مالي.وأفاد مصدر أمني وفق وسائل الإعلام المحلية، أن العبوة الناسفة انفجرت لدى مرور الحافلة على الطريق بين باندياغارا وغونداكا في منطقة موبتي.وقد تسببت انفجار الألغام والعبوات الناسفة وفق تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "مينيسما" نهاية أغسطس الماضي، في مقتل 72 شخصاً في مالي خلال العام 2022، مقابل 103 قتلى خلال سنة 2021.// انتهى //13:35ت م0036