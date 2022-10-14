عام / معهد العمارة و التشييد الثانوي بجازان يعلن موعد التسجيل للفصل التدريبي الثاني
الجمعة 1444/3/18 هـ الموافق 2022/10/14 م واس
جيزان 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واس
أعلن معهد العمارة و التشييد الثانوي بمنطقة جازان، عن فتح باب القبول والتسجيل للفصل التدريبي الثاني الإلكتروني للراغبين في التقديم على دبلوم المراقبة المعمارية الثانوي .
وأفاد مدير المعهد المهندس محرم بن علي سلطان، أن التسجيل يبدأ من الأحد 27 ربيع الأول إلى الخميس 2 ربيع الثاني، مفيداً أن التقديم يكون عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة "قبولي" https://adm.tvtc.gov.sa/registration ، مبيناً أن شروط القبول في المعهد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (بنين فقط)، و حاصل على شهادة الكفاءة المتوسطة .
وأشار إلى المميزات التي يحصل عليها المتدرب وهي شهادة دبلوم معتمدة من وزارة الموارد البشرية ، وإمكانية مواصلة التدريب بالكلية التقنية في حال الحصول على الدبلوم الثانوي، ومكافأة تدريبية شهرية قدرها (800) ريال، و فرصة الحصول على وظيفة أثناء التدريب، كما أنه يمكن للمتدرب الحصول على عضوية من الهيئة السعودية للمهندسين .
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