الرياض 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واسعقدت لجنة الطاقة والصناعة – إحدى اللجان المتخصصة – في مجلس الشورى، اجتماعًا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة بن حسن عارف لمناقشة الموضوعات المحالة إلى اللجنة من المجلس والمدرجة على جدول أعمال اجتماعها، تمهيدًا لرفع تقاريرها المتضمنة رأيها وتوصياتها للمجلس في الفترة المقبلة.وناقشت اللجنة خلال الاجتماع أبرز ما ورد في التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1442/1443هـ، المتضمن إنجازات الصندوق والتحديات والصعوبات التي يواجهها، وسبل تكامل خدمات الصندوق مع الأجهزة الحكومية الأخرى ذات العلاقة، للإسهام في تحسين ورفع مستوى تجربة العملاء.وضمن أعمال اللجان المتخصصة عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات اجتماعًا برئاسة معالي عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ محمد بن حمود المزيد لمناقشة التقرير السنوي للهيئة الملكية لمدينة الرياض للعام المالي 1442/1443هـ، بحضور مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فهد بن عبد الرحمن بن صالح.وبحث الاجتماع عددًا من المحاور التي تضمنها تقرير الهيئة خلال عام التقرير ومنها إستراتيجية الهيئة والمشاريع الكبرى، وإنجازاتها، وأعمالها التي تتعلق بالاقتصاد والاستثمار والتنمية العمرانية وسير العمل في مشاريع الهيئة وأبرز التحديات والحلول.يذكر أن لجان مجلس الشورى المتخصصة تناقش في اجتماعاتها الموضوعات التي تقع ضمن نطاق اختصاصاتها، والتي تحال إليها من المجلس، ومنها التقارير السنوية للجهات الحكومية، وتقدم تقاريرها للمجلس المتضمن توصياتها.// انتهى //14:05ت م0041