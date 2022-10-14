الرياض 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واسبحث معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي مع رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية اللوجستية في لجان اتحاد الغرف التجارية السعودية، سبل تعزيز التكامل والتعاون للإسهام في تطوير البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة .وأكد الدكتور القصبي خلال اللقاء على أهمية تعزيز الشراكة وحرص الهيئة على دعم القطاع اللوجستي، انطلاقاً من الأهمية الإستراتيجية لهذا القطاع، للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية.وناقش اللقاء عدداً من الموضوعات المتعلقة باللوائح الفنية والمواصفات القياسية، إلى جانب التحديات التي تواجه قطاع الخدمات اللوجستية وتقديم وسائل الدعم الممكنة، لتطويره وضمان نموه وتوسع أعماله.//انتهى//14:24ت م0044