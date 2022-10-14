مدريد 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واسالتقى وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الإسبانية في مجلس الشورى برئاسة عساف بن سالم أبو ثنين، مع عددٍ من المسؤولين في وكالة التعاون الإنمائي الدولي بوزارة الخارجية الإسبانية، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإسبانية بمدريد.وكان في استقبال الوفد المدير العام لإدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الإسبانية، ألبيرتو أوثيلاي، وجرى بحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.كما التقى وفد لجنة الصداقة السعودية الإسبانية مع عدد من المسؤولين في قسم التعاون مع الدول العربية والأفريقية في الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي بوزارة الخارجية الإسبانية ، في مقر الوزارة بمدريد.وتناول اللقاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلاقات التعاون الوثيقة بين البلدين الصديقين، والفرص الواعدة لتعزيزها في مجالات التنمية، في إطار برنامج التحول الوطني بالمملكة.حضر اللقاءين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا عزام بن عبدالكريم القين.وفي سياق الزيارة لوفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الإسبانية بمجلس الشورى إلى مملكة إسبانيا قام وفد مجلس الشورى، بزيارة للمركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإسبانية .وقد كان في استقبال الوفد لدى وصوله مدير المركز حسام خوجة، الذي أطلع الوفد على مناشط المركز ومرافقه، وقدم شرحًا موجزًا عن الخدمات الدينية والثقافية والاجتماعية والمدنية .// انتهى //15:18ت م0045