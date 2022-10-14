الرياض 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واسأعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع اليوم انطلاق البطولة الوطنية للكريكيت في نسختها الثانية بالتعاون مع الاتحاد السعودي للكريكيت، حيث يستضيف الاتحاد السعودي للرياضة للجميع المباريات على مدى أربعة أشهر في 11 مدينة بالمملكة، وتستهدف البطولة 8 آلاف مشارك.وتنطلق البطولة بشكل تدريجي في مدن الرياض، والدمام، والجبيل، والقصيم، وتبوك، والمدينة المنورة، وينبع ،وجدة، وأبها، وجازان، ونجران، كما ستقام على هامش البطولة الوطنية بطولة السوفتبول كريكيت، بمشاركة حوالي 5 آلاف لاعب على مدى 4 أشهر في 6 مدن بالمملكة.وتُعد رياضة السوفتبول كريكيت نسخة أبسط من الكريكيت، حيث تُلعب باستخدام كرة ناعمة، كما تم تصميم هذه اللعبة لزيادة فرص ممارسة اللعبة من جميع الفئات.وتأتي هذه البطولة لتشجيع محبي رياضة الكريكيت وأفراد المجتمع على رفع مستوى اللياقة البدنية، واستهداف شريحة جديدة من الممارسين للكريكيت لسهولة مزاولة السوفتبول كريكيت، كما تهدف هذه الفعاليات إلى توفير أنشطة رياضية تحظى بشعبية واسعة لدى المقيمين داخل المملكة، ولا سيما الوافدين من الدول التي تحظى بها هذه اللعبة بشعبية كبيرة، كدول الهند، وباكستان، وبنغلاديش، وسريلانكا، ومن المتوقع أن تجذب البطولة نحو 38 ألف مشاركة، حيث سيحصل كل فريق على جولة واحدة، وبحد أقصى 20 مرة، وفي نهاية البطولة سيحصل الفريق الفائز ووصيفة على جوائز ومبالغ مالية، إضافة إلى منح مجموعة مختارة من المشاركين جوائز الأداء، ويتم تنظيمها من قبل الاتحاد السعودي للرياضة للجميع بالتعاون مع الاتحاد السعودي للكريكيت.من جهته قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع : " نسعد بالإعلان عن عودة البطولة الوطنية للكريكيت بالتعاون مع الاتحاد السعودي للكريكيت، التي نهدف من خلالها إلى إيجاد فرص رياضية تضمن المشاركة للجميع في جميع مدن المملكة، مع توفير سهولة الوصول للأماكن الرياضية، مما يُحدث أثرا إيجابيا في المجتمع"، وأضاف: "نرحب بأكبر عدد من المشاركين في هذه البطولة وفي جميع الفعاليات التي يقيمها الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، كما أن هذه البطولة ستخلق أجواء ممتعة بين المشاركين، وتسهم في تعزيز التواصل الاجتماعي، ورفع مستوى اللياقة البدنية".كما رحّب صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن محمد -رئيس الاتحاد السعودي للكريكيت- بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع وقال: " تعد البطولة الوطنية للكريكيت أحد أهم إنجازات برنامج جودة الحياة في قطاع الرياضة في عام 2021، وقد نجحت منذ انطلاقتها العام الماضي في زيادة شعبية اللعبة ورفع عدد ممارسيها لمستوى قياسي في أغلب المناطق في المملكة، كما نتطلع بالتعاون مع شركائنا لإشراك جميع الفئات وزيادة عدد الممارسين والوصول لجميع المناطق في نسخ البطولة القادمة ".وأضاف: "نأمل بتنظيم أنشطة وبطولات من شأنها أن تسهم في زيادة شعبية اللعبة ورفع اهتمام الأفراد من مختلف الأعمار والقدرات بهذه اللعبة العريقة"، مؤكداً أنهم يهدفون لتسهيل ممارسة الرياضة بشكل أكثر سلاسة ويسر لجميع فئات المجتمع.ويأتي إطلاق النسخة الثانية من البطولة بعد النجاح الذي تم تحقيقه العام الماضي، حيث شارك ما يقارب 36 ألف مشارك من خلال 369 فريقا، و15 رابطة للكريكيت ب 9 مناطق بالمملكة، واستمرت البطولة لمدة 14 أسبوعاً، على 106 ملاعب، وبمساعدة 456 مسؤولا بين محترف ومتطوع، ومن المتوقع أن تستقطب البطولتان هذا العام 38 ألف مشاركة في جميع مدن المملكة، حيث تأتي هذه الخطوة من الاتحاد السعودي للرياضة للجميع لتخصيص برامج للمقيمين في المملكة لدعمهم نحو تبني أسلوب حياة صحي.// انتهى //15:48ت م0048