الرياض 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واسعين الاتحاد العربي للمبارزة، عبدالله السنيد رئيساً للجنة الإعلامية والدكتور حازم عابد رئيساً للجنة الطبية في الاتحاد العربي للمبارزة، لينضما إلى حاسن القرشي رئيس لجنة الحكام وماجد المطيري رئيس لجنة المدربين في الاتحاد العربي.وارتفع عدد ممثلي المملكة بعد هذا التعيين في الاتحادات العربية والآسيوية إلى 7 ممثلين، وهم أحمد الصبان نائباً لرئيس الاتحادين العربي والآسيوي للمبارزة، ولمى بنت عبدالله الفوزان في عضوية مجلس المرأة في الاتحاد الآسيوي للمبارزة، والدكتور حازم عابد عضواً في اللجنة الطبية للاتحاد الآسيوي للمبارزة، وواسم آل حسن عضواً بالمكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا.// انتهى //15:55ت م0049