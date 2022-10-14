طرابلس 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022م واسرحبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية بتوقيع الفصائل الفلسطينية على "إعلان الجزائر"، المنبثق عن "مؤتمر لمّ الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، واصفة الخطوة بالإيجابية في طريق الوحدة الوطنية وترسيخ المشروع الوطني لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.وأكدت الخارجية الليبية في بيان ، دعم ليبيا جميع الخطوات التي تهدف إلى إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية بوصفها مصلحة عليا.وأضافت أنها تشجع كل الأطراف الفلسطينية على الحوار لتجاوز الخلافات والمضي قدما، لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال لنيل حقوقه المشروعة.// انتهى //17:23ت م0055