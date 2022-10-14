إسلام آباد 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واسلقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب ستة آخرون بجروح متفاوتة جراء انفجار وقع اليوم في مدينة مستونج بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأفات الشرطة المحلية في بيان أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارة مركونة على جانب أحد الطرق، وتم تفجيرها بالتحكم عن بُعد أثناء مرور عدد من الأشخاص كانوا عائدين من تشييع جنازة زعيم قبلي.وأضافت أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، وشنّت عملية تمشيط للبحث عن أي عناصر على صلة بالتفجير، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى .// انتهى //17:23ت م0056