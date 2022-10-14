القاهرة 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واسرحب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي, بتصريح "مصدر مسؤول في وزارة الخارجية" المتضمن الرفض التام للتصريحات الصادرة بحق المملكة عقب صدور قرار أوبك بلس، مؤكداً رفضه واستنكاره الشديدين لتلك التصريحات.وشدد العسومي فى بيان له اليوم، على تضامن البرلمان العربي الكامل مع المملكة ودعمه لموقفها الواضح، الذي أكد أن هذه القرارات يتم اتخاذها من خلال التوافق الجماعي بين الدول الأعضاء في "أوبك+"، ولا تنفرد فيه دولة دون باقي الدول الأعضاء، وأن هذه القرارات تراعي في الأساس عملية العرض والطلب في سوق النفط العالمي.وثمن رئيس البرلمان العربي الدور الهام والمحوري الذي تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على الصعد العربية والإقليمية والدولية كافة.كما أشاد بالإجراءات التي تتخذها المملكة من أجل حماية الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار الطاقة، ونهجها المتوازن لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط، وسياساتها الحكمية والرصينة والمتوازنة التي تستهدف دائمًا في الأساس مصالح كافة الدول المنتجة والمستهلكة معًا.// انتهى //17:37ت م0057