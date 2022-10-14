جيزان 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واستشارك محافظة بيش بجناح في في معرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي "فرنشايز جازان" المقام بمركز الأمير سلطان الحضاري في مدينة جيزان,ويبرز الجناح أهمية المحافظة كوجهة استثمارية تضم العديد من الشركات الرائدة في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، إضافة إلى ثرواتها الطبيعية وطبيعتها الساحرة وجمالها الفاتن وجزرها البكر.وأوضح المحافظ الدكتور تريحيب بن عماش آل حفيظ، أن المحافظة تشارك عبر جناحها في المعرض بهوية بصرية عنوانها " استثمر في بيش "، بما تمتلكه المحافظة بما فيها الجزر من مقومات وفرص استثمارية مميزة ومقومات سياحية وترفيهية وتعليمية وزارعية ، مؤكداً أنه تم دراسة جميع احتياجات المحافظة التعليمية والصحية والتجارية والسياحية ، وتم تحديد جميع الفرص والمواقع وبانتظار المستثمر ليتم خدمته منذ بدء تقديم طلبه حتى استكمال مشروعه .// انتهى //17:43ت م0058