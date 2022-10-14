الدمام 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واسكشفت أمانة المنطقة الشرقية عن عدد من الحلول لبعض التقاطعات والمواقع التي تم الانتهاء منها وبعضها تحت التنفيذ، ضمن استراتيجية الأمانة لفك الاختناقات المرورية وتسهيل الحركة في طرق وشوارع حاضرة الدمام.واستعرضت الأمانة حلول هندسية لبعض التقاطعات والمواقع تم الانتهاء منها وفي طريقها للتنفيذ وبعضها تحت التنفيذ حاليًا، وأهمها تقاطع طريق الأمير متعب مع طريق الأمير محمد بن فهد الذي تم فيه إلغاء إشارة المرور، وفتح 2 U-TURN بدلًا منها، وإشارة دوار الصدفة التي ستلغى وتلغى الاستدارة حول الدوار ليصبح سالكًا من الشرق للغرب ومن الغرب للشرق، وكذلك فتح عدد 6 U-TURN تخدم بقية الاتجاهات في 3 نقاط بطريق الخليج قبل وبعد الدوار، وبشارع 18 قبل الدوار، إضافة الى إزالة دوار حي الشعلة تقاطع طريق الأمير متعب مع طريق عمر بن الخطاب.وأضافت إنه تم اقتراح حلول بسيطة لتخفيف ضغط الحركة على إشارة شارع الملك سعود بن عبد العزيز بالدمام، مع طريق الخليفة عمر بن الخطاب، لتخفيف تدفق الشاحنات والسيارات المتوسطة والصغيرة، موضحة أنه سيتم إعداد التصاميم الخاصة بها قريبا، مشيرة إلى أنه من ضمن الحلول التي تم طرحها أيضا إشارة تقاطع طريق أبي بكر الصديق مع طريق الملك فهد أعلى النفق، والتي تتلخص مشكلتها في برمجة إشارات كل مسار فقط، حيث سيتم مناقشتها مع المختصين بإدارة المرور.وتعمل الأمانة باستمرار مع الادارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية والمختصين في مجال الحركة المرورية كفريق عمل لإجازة هذه التصاميم على المستوى القصير والمتوسط ووضع الحلول اللازمة لتخفيف الزحام وتخفيض زمن الرحلة لمرتادي الطرق.// انتهى//17:43ت م0059