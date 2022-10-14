جيزان 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واسأسهم تواجد فروع الجهات الحكومية والتمويلية والقطاع الخاص في تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين في معرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي "فرنشايز جازان" مقدمين حزمة من الخدمات التي تمكن المستثمرين من بدء مشاريعهم بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية.ويعرض البنك خدمات مالية وقروض إنتاجية، ودعم الامتياز التجاري "فرنشايز" وهو سقف تمويلي يصل إلى 4 مليون ريال وبمدة تمويل تصل إلى 8 سنوات، إضافة إلى برامج ادخارية هادفة وفاعلة مدعومة بكوادر بشرية مؤهلة للمساهمة في التنمية الاجتماعية، وبناء الشراكات، ونشر الوعي المالي وتعزيز ثقافة العمل الحر لدى جميع شرائح المجتمع.فيما تأتي مشاركة فرع وزارة التجارة بجازان في المعرض للمساهمة في التعريف بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة وآلية الحصول على هذه الخدمات والمساعدة بتقديمها للمستثمرين الراغبين في البدء إنشاء مشروعاتهم الخاصة، إضافة إلى تسهيل العمل التجاري للشباب وفق إجراءات ميسرة وسهلة الإجراءات ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.// انتهى //17:44ت م0060