جدة 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واستركز منظومة دول العالم ومن ضمنها المملكة على الاحتفاء باليوم العالمي للإبصار، واليوم العالمي للعصا البيضاء الموافقين لـ 14 و15 أكتوبر من كل عام، مما يرسخ الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.وأوضحت المدير التنفيذي لجمعية إبصار الخيرية لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية أمل بنت حمدان الحنيطي أن الجمعية دشنت برنامجها "لنتعايش معاً" لتأهيل الكفيفات، الذي يشتمل على عدة ورش لتأهيل الكفيفات على فتح وإغلاق العصا بطريقة صحيحة، ومسك العصا بطريقة صحيحة، ومسكة السلام ومسكة الإبهام.كما يشمل البرنامج التأهيل على طريقة تحريك العصا ضمن محيط الجسم، والمشي بخط مستقيم، إضافة إلى آداب المائدة، والتعامل مع العوائق ، والتعامل مع العملات الورقية، وترتيب المحفظة، والحماية العلوية، وتغيير الاتجاه، والتعامل مع الطرقات، وفن (إتيكيت) الطعام، وكذلك استخدام السلّم الكهربائي والتسوق، والتقاط الأشياء المفقودة، والمشي وبناء الخريطة المكانية للكفيف.وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المشاركة في ملتقى "إضاءة جدة"؛ للإسهام في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في البيئة الفنية والثقافية الذي ترعاه هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة يومي الاثنين والثلاثاء القادمين 17 و 18 أكتوبر 2022 من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 8 مساء بفندق جدة هيلتون.يذكر أنه وفقاً لإحصائيات منظمة الصحة العالمية فإن ما لا يقل عن 2.2 مليار شخص حول العالم يعانون من ضعف البصر أو العمى، منهم مليار شخص على الأقل يعانون من ضعف في الرؤية كان من الممكن الوقاية منه أو لم تتم معالجته بعد، ويعدّ حوالي 80% من جميع حالات ضعف الرؤية على المستوى العالمي يمكن تجنّبه.// انتهى //17:53ت م0061