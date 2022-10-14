سياسي / رئيسة الوزراء البريطانية تقيل وزير المالية وتعين وزيراً جديداً
الجمعة 1444/3/18 هـ الموافق 2022/10/14 م واس
لندن 18 ربيع الأول 1444 الموافق 14 أكتوبر 2022 واس
أُعلِن في لندن اليوم أن رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس أقالت وزير المالية كواسي كوارتنغ.
وقال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية في بيان : إن رئيسة الوزراء طلبت من كواسي كوارتنغ التنحي عن منصبه ، وأنه قبل بذلك .
وأضاف البيان أنه تم تعيين جيريمي هنت وزيراً جديداً للمالية ، وتعيين إدوارد أرغار سكرتيراً أولاً لوزارة المالية.
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17:56ت م
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