لندن 18 ربيع الأول 1444 الموافق 14 أكتوبر 2022 واسأُعلِن في لندن اليوم أن رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس أقالت وزير المالية كواسي كوارتنغ.وقال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية في بيان : إن رئيسة الوزراء طلبت من كواسي كوارتنغ التنحي عن منصبه ، وأنه قبل بذلك .وأضاف البيان أنه تم تعيين جيريمي هنت وزيراً جديداً للمالية ، وتعيين إدوارد أرغار سكرتيراً أولاً لوزارة المالية.// انتهى //17:56ت م0062