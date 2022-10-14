إسلام آباد 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واسالتقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف برئيس بيلاروسيا ألكسيندر لاكشينكو على هامش القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا) الذي انعقد في كازاخستان.وأفادت الحكومة الباكستانية في بيان اليوم أن الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تنميتها في مختلف المجالات، لا سيما التجارة والاقتصاد والاستثمار، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:56ت م0063