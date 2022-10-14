الرياض 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واسوقف سمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض، على سير العمل في حدائق الملك عبدالله العالمية، الواقعة غرب مدينة الرياض، في جولة تفقدية بحضور قيادات الأمانة وفريق عمل المشروع، واطلع على سير المشاريع الضخمة التي تضمها الحدائق التي تقدمت فيها نسب الإنجاز بشكل متسارع، مشيداً باستمرار العمل بالحدائق دون توقف في الأشهر الماضية.ويعد المشروع أحد المشروعات النوعية وتبلغ مساحته الإجمالية أكثر من مليوني متر مربع، وينسجم مع برنامج تحسين جودة الحياة، وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030.وأكد سمو الأمير فيصل بن عيّاف أن العمل مستمر وفي تسارع لنسب الإنجاز فيه خلال مدة قصيرة نسبياً، مؤكداً أن المشروع إضافة نوعية للمدينة يرفه عن سكانها ومقصد للزائرين.كما رأس في حدائق الملك عبدالله العالمية الاجتماع الدوري باللجنة التوجيهية الخاصة بالإشراف على الحدائق؛ لاستعراض سير العمل في المشروع، ونسب الإنجاز، ولضمان مواصلة العمل وفق أعلى معايير الجودة.// انتهى //18:19ت م0066