عمّان 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واسأجرى العاهل الأردني عبدالله الثاني اتصالا هاتفيا اليوم مع الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد.وأكد العاهل الأردني حرص بلاده على مواصلة توطيد العلاقات مع العراق، وتوسيع التعاون وإدامة التنسيق إزاء مختلف القضايا بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما، ويخدم قضايا الأمة، مجددا وقوف الأردن إلى جانب العراق وشعبه في الحفاظ على أمنه واستقراره.وأعرب العاهل الأردني عن تمنياته للرئيس الجديد بالتوفيق، وللشعب العراقي بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى//18:25ت م0067