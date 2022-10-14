لندن 18 ربيع الأول 1444 الموافق 14 أكتوبر 2022 واسأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس اليوم في كلمة ألقتها خلال مؤتمر صحفي الإبقاء على الزيادة في ضريبة الشركات، مضيفةً أن ذلك سيجمع 18 مليار جنيه إسترليني من الضرائب للبلاد.وقالت: "نحن بحاجة إلى التحرك الآن لطمأنة الأسواق على انضباطنا المالي"، وذلك بعد أن أثارت "الميزانية المصغرة" جدلاً في البلاد، مضيفةً أن رغبتها تكمن في أن تكون هناك ضرائب منخفضة، وأجور عالية، واقتصاد ذو نمو مرتفع.وقالت: إن وزير المالية الجديد جيريمي هنت سيجمع بين تحقيق النمو الاقتصادي، والعمل على الإصلاحات التي تحتاجها المملكة المتحدة.// انتهى //18:26ت م0068