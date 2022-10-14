الرياض 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واساختتم صندوق التنمية العقارية أمس، مشاركته راعيًا حكوميًا في معرضُ "ريستاتكس جدة العقاري"، المقام تحت رعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية و الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل بمدينة جدة.وأجاب جناح الصندوق التفاعلي، خلال فعاليات المعرض، على استفسارات زواره، وعرّف بأبرز البرامج والخدمات التي يقدمها إضافة إلى توعية وتثقيف المستفيدين برحلة تملك المسكن، علاوةً على ما يقدمه الفريق المختص عبر خدمة المستشار العقاري التي تمنح المستفيد أفضل 5 توصيات تمويلية لتملك المسكن وكيفية الاستفادة منها، كما أتاح الجناح الفرصة للتعريف بحوكمة المنتجات التمويلية ودور التقييم العقاري في تملك وحدة سكنية بجودة عالية وسعر عادل، إلى جانب عرض نماذج واقعية للتقييم العقاري ودور المقيم العقاري في رحلة تملك المسكن.وشهد جناح الصندوق، زيارة عدد من مسؤولي شركات التطوير العقاري، للتعرف على برنامج "تطوير" ودوره في دعم وتمكين شركات ومؤسسات التطوير العقاري في إنشاء مشاريع سكنية بجودة عالية وأسعار تنافسية، حيث أشاد الزوار بالبرنامج مؤكدين أن "تطوير" يمثل نقله نوعية تساعد في إنشاء مشاريع نموذجية وعصرية بمختلف مناطق المملكة.وقدم الصندوق، ضمن مشاركته في اليوم الثاني من أيام المعرض، ورشة عمل بعنوان "الخيارات السكنية المتنوعة وباقات الدعم السكني" تحدث خلالها نائب الرئيس لمجموعة الحلول التمويلية وليد النزهان عن الحلول التمويلية والسكنية ضمن خيارات وحلول أكثر يقدمها الصندوق خلال رحلة مستفيدي "سكني" لتملك المسكن الملائم.وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن الصندوق شارك في عدد من المعارض والمؤتمرات المتخصصة في القطاع العقاري وسوق التمويل العقاري، وكان آخرها معرض جدة العقاري "ريستاتكس"، وشكل حضوراً متميزاً أسهم في رفع وعي المستفيدين بالادخار والتخطيط المبني على أسس واضحة لتسهيل رحلة التملك، إضافة إلى التعريف ببرامجه ومبادراته، مؤكداً ان مشاركة الصندوق في "ريستاتكس" تأتي تأكيداً لدوره المحوري في سوق التمويل العقاري.يذكر أن معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير، كرّم صندوق التنمية العقارية كراعٍ حكومي لمعرض جدة العقاري "ريستاتكس" الذي أقيم في مركز جدة للمنتديات والفعاليات، وتسلم درع التكريم الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية.// انتهى //19:01ت م0070