الرياض 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واسشاركت الهيئة العامة للغذاء والدواء في الاجتماع الدوري الحادي عشر للجنة التنفيذية لمنتدى رؤساء الجهات الرقابية على الغذاء (IHFAF) بحضور معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام بن سعد الجضعي، والرئيس التنفيذي لهيئة سلامة الأغذية الأيرلندية (FSAI)، والرئيس التنفيذي لوكالة معايير الغذاء الأسترالية النيوزيلندية (FSANZ).وجرى خلال اللقاء مناقشة تاريخ الاجتماع السنوي الرابع للمنتدى واعتماد موعده بشهر مايو 2023 باستضافة ايرلندا ممثلةً بهيئة سلامة الأغذية الأيرلندية واعتماد الشروط اللازمة للانضمام للمنتدى الدولي، إضافةً إلى الموافقة على قبول انضمام اسكتلندا، البرتغال، بلجيكا، ألمانيا، نيوزيلاندا، وهولندا للمنتدى.ويهدف المنتدى الدولي الذي يعقد سنويًا على مستوى رؤساء الجهات الرقابية على الغذاء إلى مشاركة التوجهات الاستراتيجية ومناقشة القضايا الغذائية ذات التداعيات العالمية، إضافة إلى تحديد المجالات المحتملة للتعاون لضمان سلامة الغذاء والتغذية.يذكر أن "الغذاء والدواء" ساهمت في إنشاء هذا المنتدى واستضافت الاجتماع السنوي الأول الذي شهد إعلان المنتدى خلال عام 2020م، والاجتماع السنوي الثاني خلال عام 2021م تحت عنوان "مواكبة تطورات أنظمة الرقابة على الغذاء"، بالإضافة إلى اجتماع طارئ خلال عام 2020م لمناقشة أحدث المستجدات في مجال توفر وسلامة الغذاء في ظل جائحة كورونا المستجد المسبب لمرض (COVID-19).// انتهى //19:10ت م0071