عام / صندوق النقد الدولي يحصل على منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي للحد من الفقر
الجمعة 1444/3/18 هـ الموافق 2022/10/14 م واس
واشنطن 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واس
أعلن صندوق النقد الدولي اليوم، توقيع الاتحاد الأوروبي اتفاقية منحة بقيمة 100 مليون يورو للصندوق للحد من الفقر وتعزيز النمو.
وأوضح الصندوق، في بيان صحفي، أن هذه المنحة ستسمح للصندوق بتقديم قروض بقيمة 630 مليون يورو من دون فائدة للبلدان المؤهلة لـPRGT، بما في ذلك دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ (ACP)، التي تواجه صعوبات في ميزان المدفوعات.
وأشار إلى أن الوصول إلى التمويل الميسور يعد أمرًا أساسيًا لمساعدة هذه البلدان على معالجة الأزمة الاقتصادية والغذائية المتفاقمه.
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19:49ت م
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