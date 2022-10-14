واشنطن 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واسأعلن صندوق النقد الدولي اليوم، توقيع الاتحاد الأوروبي اتفاقية منحة بقيمة 100 مليون يورو للصندوق للحد من الفقر وتعزيز النمو.وأوضح الصندوق، في بيان صحفي، أن هذه المنحة ستسمح للصندوق بتقديم قروض بقيمة 630 مليون يورو من دون فائدة للبلدان المؤهلة لـPRGT، بما في ذلك دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ (ACP)، التي تواجه صعوبات في ميزان المدفوعات.وأشار إلى أن الوصول إلى التمويل الميسور يعد أمرًا أساسيًا لمساعدة هذه البلدان على معالجة الأزمة الاقتصادية والغذائية المتفاقمه.// انتهى //19:49ت م0072