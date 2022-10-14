الرياض 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واسأقام نادي الصقور السعودي، عصر اليوم ، سباق الملواح (300 متر) لفئة جير تبع فرخ، وذلك بمقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، حيث ينظم السباق بأشواط لفئات مختلفة حتى 12 نوفمبر المقبل، بجوائز إجمالية تبلغ 756 ألف ريال.وحقق المركز الأول في شوط (جير تبع فرخ) الصقار حميد بن محمد البرغش المنصوري، فيما حلّ أرميزان بن عبدالله هجرس الدوسري في المركز الثاني، وعلي بن محمد الغيثان المري في المركز الثالث، وجاء بدر بن فهد العرادي الشمري في المركز الرابع، وعبدالهادي بن عبدالله المطيري في المركز الخامس.وينظم النادي سباق الملواح غداً السبت، بإقامة شوط لفئة قرموشة جير فرخ، وسيبدأ التسجيل الساعة 12 ظهراً، فيما يُنظَّمُ السباقُ يومي الجمعة والسبت على مدى 6 أسابيع، بواقع شوط في اليوم.وخَصَّصَ نادي الصقور السعودي جوائزَ قيمةً لكل شوط، توزَّع على المراكز الخمسة الأولى في كل شوط، إذ يحصل صاحب المركز الأول على 25 ألف ريال، وصاحب المركز الثاني على 15 ألف ريال، وصاحب المركز الثالث على عشرة آلاف ريال، فيما سيحصل صاحب المركز الرابع على ثمانية آلاف ريال، وصاحب المركز الخامس على خمسة آلاف ريال.وتشارك في السباق ست فئات للصقور (فرخ – قرناس)، وهي: حر وشاهين وجير بيور وجير شاهين وجير تبع وقرموشة جير.ويهدف نادي الصقور السعودي من هذا السباق إلى تعزيز هواية الصيد بالصقور، وزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على الصقور، وتدريب الشباب، وتطوير المهارات بالصقارة، وتمكين الصقَّارين من ممارسة هوايتهم.ووضعَ النادي شروطاً وأحكاماً معينة لهذا السباق، أبرزها: أن يكون الحد الأعلى لعدد الصقور المشاركة في المسابقة لكل مالك صقرين للشوط، وألا يتعدى العدد الإجمالي للصقور المشاركة في الشوط الواحد 100 صقر، ولا يقل عن عشرة صقور.//انتهى//19:54ت م0074