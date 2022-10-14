الرباط 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واسأَغْلَقَتْ البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس مازي تراجعاً بنسبة 0.99%، مسجلاً 11.442,19 نقطة.وانخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.97% ليستقر عند 921,95 نقطة، فيما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.81% مسجلاً 861,03 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 226,53 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 595,55 مليار درهم مغربي.// انتهى //20:02ت م0075